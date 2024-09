Hunter Biden przyznał się do winy. Grozi mu do 17 lat więzienia

Według "NYT" po przyznaniu się syna prezydenta do winy w sprawie podatkowej prawdopodobny staje scenariusz, który kiedyś był nie do pomyślenia: że Hunter Biden zostanie skazany na długi wyrok więzienia.

Specjalny prokurator powołany do prowadzenia sprawy Bidena David Weiss zarzucał synowi prezydenta, że w latach 2016-2019 nie zapłacił co najmniej 1,4 miliona dolarów należnych podatków federalnych , jednocześnie prowadząc "ekstrawagancki styl życia".

Synowi Bidena grozi do 17 lat więzienia

"Teraz Hunter Biden przyznał się do winy bez ugody , adwokaci byli bowiem przekonani, że nie są w stanie wygrać" - informuje "New York Times"

Syn prezydenta pozostanie na wolności za kaucją do czasu ogłoszenia wyroku, co ma nastąpić w połowie grudnia.

Hunterowi Bidenowi grozi obecnie do 17 lat więzienia lub grzywna do 1,3 mln dolarów za przestępstwa podatkowe, a oprócz tego do 25 lat więzienia za kłamstwo we wniosku o posiadanie broni.