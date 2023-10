Ile podatków płaci Orlen? Daniel Obajtek odsłonił karty

– Przez daniny i podatki zarówno dla państwa, jak i samorządu odprowadziliśmy przez pierwsze półrocze tego roku 36,5 mld zł różnych danin. To jest potężny zastrzyk do budżetu państwa i (...) samorządów, które dzięki temu mogą się rozwijać – poinformował Obajtek.

Więcej podatków Orlen odprowadza w Norwegii?

Jak pisaliśmy w money.pl, w skonsolidowanym sprawozdaniu płatności na rzecz administracji publicznej za 2022 r. Orlen ujawnia, że za ubiegły rok grupa odprowadziła do norweskiego urzędu skarbowego ponad 2 mld zł podatku z tytułu wydobycia ropy i gazu w Norwegii – tzw. special petroleum tax.

To oznacza, że grupa Orlenu zapłaciła w Norwegii za ubiegły rok łącznie 5,6 mld zł podatków (dochodowego i od wydobycia), czyli o 1,1 mld zł więcej niż wynosiły oba te podatki w Polsce.

W lutym tego roku PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., która uwzględnia priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Lotos, a także z Grupą Energa, i PGNiG. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł. (PAP)