Kwota wolna od podatku. Przedstawiciel firm mówi, ile powinna wynosić

Premier Mateusz Morawiecki mówi o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, ale na razie rozważane są różne jej stawki: osiem, dziesięć, piętnaście tysięcy złotych. Ile powinna wynosić kwota wolna, by nie zrujnowała budżetu, a zarazem pomagała najmniej zarabiającym? - Kwoty w granicach 15-20 tys. zł to takie, które odczują pracownicy, a równocześnie nie zdemolują nam budżetu - mówił w programie "Money. To się liczy" Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. - Ale jest jedno pytanie: czy znaczące powiększenie dochodów netto tych najmniej zarabiających będzie nadal kumulowane z gwałtownym podnoszeniem płacy minimalnej? Jeśli tak, to obciążymy budżet i firmy. Może się okazać, że te dodatkowe obciążenia spowodują spadek konkurencyjności polskich firm. A to nie pomoże w rozwoju polskiej naszej gospodarki - ocenił.