Nowa ulga podatkowa już za chwilę. Można dostać 300 zł

wzór cnót nie... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Może tak ulga za wstąpienie do partii jedynie słusznej ?????? Za członkostwo w Pracowniczych Ogródkach Działkowych ??? itp.itd. Każdy z nas ma inne potrzeby , zachcianki i zapatrywania ......i co ? Sprawiedliwe jest nagradzanie jednych a inni to co ?