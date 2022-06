Oddawanie krwi może uratować komuś życie. Darczyńca może natomiast skorzystać z ulgi podatkowej

Dawca 33 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Jestem zasłużonym, oddałem 21 litrów i bardzo się cieszę z przywilejów. Jak była kolejka do szczepienia na Covid, to zaoszczędziłem pół godzinki, bo się wepchałem bez kolejki. Komunikacja w wawie za free, to też miłe. No i jak się odda na maksa, to z ulgi podatkowej starczy na dwie flaszki taniej okowity po 0,5 l. Niestety na zagryche już nie starcza