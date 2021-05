PiS zmienia podatki. Orłowski: Nowy Ład to decyzja polityczna

- Na oko połowa podatników zapłaci podatek niższy, trochę niższy, zdecydowanie niższy, a połowa podatek wyższy albo zdecydowanie wyższy - mówi o zmianach zapowiedzianych w Polskim Nowym Ładzie prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Kto zyska, a kto straci? Orłowski zaznacza, że nie poznaliśmy jeszcze wszystkich detali, a bez tego precyzyjne obliczenia są trudne. - Jest prostszy sposób policzenia sobie, czy na Nowym Ładzie się zarobi czy nie - zaznacza jednak gość "Money. To się liczy". - Można zdać sobie pytanie: czy należę do tej grupy, w którą rządzący uważają, że należy inwestować i która na nich zagłosuje, jeśli tak, to prawdopodobnie będzie miał niższy podatek - mówi Orłowski. - Jeśli zaś z dotychczasowych słów rządzących wynika, że nie jest się grupą ukochaną przez rząd, to prawdopodobnie zapłaci podatek wyższy.