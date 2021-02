PIT 2020. Niedopłata w zeznaniu rocznym. Do kiedy trzeba zapłacić różnicę?

- Sytuacja najbardziej pożądana jest wtedy, gdy możemy otrzymać zwrot podatku. Druga sytuacja jest taka, że jest różnica na naszą niekorzyść i trzeba należność dopłacić. Wtedy można skorzystać z opcji płatności online. Aby zrealizować ten obowiązek trzeba dokonać przelewu na indywidualny mikrorachunek. Czas na opłacenie jest do 30 kwietnia. Jeśli nie sprawdzimy sami, czy mamy podatek do zapłaty, wtedy urząd poinformuje nas o tym do 30 maja, a od tego czasu będziemy mieli siedem dni, aby uregulować zaległość – mówiła w programie "Money. To się liczy" Katarzyna Rogowska, doradca podatkowy Accace.