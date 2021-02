PIT 2020. Zeznania są dostępne w e-urzędzie. Do kiedy czas na rozliczenie?

- Od 15 lutego jest możliwość, aby za pośrednictwem strony podatki.gov.pl i usługi e-pit zobaczyć nasze zeznanie roczne przygotowane przez urzędników. Co możemy zrobić? Możemy zobaczyć je i zaakceptować bez żadnych zmian. Możemy też dokonać modyfikacji. Jeśli nie będzie żadnego ruchu z naszej strony, to zeznanie zostanie uznane przez urzędników jako zaakceptowane. Zeznanie w formie e-pit obejmuje osoby fizyczne. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą na własną rękę złożyć rozliczenie. Te informacje są zgromadzone w księgach rachunkowych. Administracja skarbowa tymi danymi nie zarządza. Czas na rozliczenia PIT-a mamy do 30 kwietnia – mówiła w programie "Money. To się liczy" Katarzyna Rogowska, doradca podatkowy Accace.