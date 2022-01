Rząd gasi pożar z "Polskim Ładem". "Błąd komunikacyjny"

Niewypał z "Polski Ładem". Rząd odkręca błędy. - Można powiedzieć, że zamieszanie z "Polskim Ładem" wynika z tego, jak dużym sukcesem może stać się ta reforma. Mamy historyczną podwyżkę kwoty wolnej. Pierwszy raz podatnicy uświadomili sobie, jak ważne jest złożenie PIT-2, bo to nie jest nowa regulacja - powiedział w "Money. To się liczy" Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. - Nie było tej świadomości. Na pewno można to było lepiej rozegrać komunikacyjnie. Te trudności możemy rozwiązać dzięki rozporządzeniu, które zostało wprowadzone. Dzięki temu ten główny pożar został ugaszony - dodał.