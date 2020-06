VAT na środki ochrony. Sprzedawcy chcą zerowej stawki

Propozycja, jaką zgłasza Polska Izba Handlu nie znalazła się w rozwiązaniach tarczy antykryzysowej, a powinna, twierdzą sprzedawcy. Sklepy wydają fortunę na środki ochrony w czasie pandemii. Jak szacuje na łamach "Gazety Prawnej" Ryszard Jaśkowski, prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem", do tej pory mogło być to już 6 mln zł.

Dlatego też sprzedawcy postulują zredukowanie do zera stawki VAT na maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny. Chcą też, aby przedsiębiorcy mogli odliczać koszy ochrony sanitarnej stosowanych w sklepach od dochodu.

Sklepy zaznaczają też, że konieczność stosowania środków ochrony, a co za tym idzie dodatkowe wydatki zostały im narzucone. Nie były brane pod uwagę w ustalanych w budżetach na ten rok. To oznacza, że wiele sklepów musiało nagle wygospodarować na to duże pieniądze.