– To bardzo dużo reforma podatkowa, sam jestem zaskoczony tym, ze pewne kwestie nie wyszły dobrze, ale jestem pełny nadziei, że minister finansów, tak jak obiecał, naprawi wszystkie błędy – powiedział w programie "Money. To się Liczy" Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii. – Niedobrze się stało, że przedsiębiorcy mieli mało czasu na to, żeby się przygotować – dodał.