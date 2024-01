Wraca temat podatku katastralnego. Przypominają słowa ministra

Podatek katastralny w Polsce? Pojawiła się szansa

– Z jednej strony zwiększyła się świadomość tego, dlaczego jakaś forma podatku katastralnego powinna być, o czym mówi senator Kukucki, a z drugiej strony ma być zapowiadana przez premiera i ministra finansów Andrzeja Domańskiego reforma finansów publicznych, w tym samorządów. To by się bardzo dobrze wpisywało w taką reformę, bo podatek od nieruchomości trafia do samorządów – uważa ekspert.