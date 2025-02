ZUS: wysyłka PIT-ów zakończona. Co z nadpłatą?

Jak podał ZUS, z ok. 10,4 mln wysyłanych deklaracji zdecydowaną większość otrzymali emeryci i renciści (ponad 9,21 mln formularzy). Pozostałe formularze trafiły m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze (przeszło 1,22 mln deklaracji).

PIT-40A ZUS skierował do emerytów i rencistów, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafiła lub zostanie doręczona w najbliższych dniach także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo z renty socjalnej.

Duplikat PIT. ZUS wyjaśnia

ZUS przypomniał, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku do organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.