Kancelarie frankowe próbują wywołać przekonanie wśród klientów złotowych, że ich droga do unieważnienia kredytów jest taka sama jak przy kredytach frankowych. To jest absolutna nieprawda - mówi money.pl Tomasz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jego zdaniem zarzuty wobec wskaźnika WIBOR to słaby argument do walki w sądzie z bankiem.