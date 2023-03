Chiny na potęgę dają kredyty innym krajom. To jasny sygnał dla USA

Chiński budżet dla innych

Chiny jak wielki bank pożyczkowy

Podkreśla się, że o zwiększeniu pożyczek zadecydował sam przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Inicjatywa "Belt and Road" miała sfinansować inwestycje w infrastrukturę w wysokości nawet 900 mld dol. Jednocześnie miało to doprowadzić do problemów z zadłużeniem Pakistanu czy Sri Lanki. Wzrost pożyczek udzielanych przez chiński bank centralny jest następstwem inicjatywy prezydenta Xi Jinpinga "Belt and Road" (BRI), miękkiej siły napędowej, która sfinansowała 900 miliardów dolarów w infrastrukturę i inne projekty na całym świecie. Krytycy zarzucają, że BRI przyczyniło się do problemów z zadłużeniem w krajach takich jak Sri Lanka i Pakistan oraz do kaca dla chińskich pożyczkodawców państwowych, którym zawdzięczamy dużą część pieniędzy.