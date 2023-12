Dziś kluczowy wyrok. Zdecyduje o losie tysięcy Polaków

Wyrok kluczowy dla frankowiczów

Sąd pytający wskazał cztery występujące najczęściej we współczesnym orzecznictwie terminy: moment wezwania banku przez konsumenta do zapłaty z powodu nieważności umowy, moment złożenia przez klienta oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy kredytu, moment poinformowania konsumenta przez sąd o skutkach nieważności umowy kredytu, czy moment uprawomocnienia się wyroku.

Ważne pytania do TSUE

Pledziewicz zwróciła uwagę, że drugie pytanie do TSUE ma wyjaśnić rolę banku jako profesjonalisty w uświadamianiu klienta co do skutków nieważności umowy kredytu. Sąd odsyłający prosi o wskazówkę, czy po zgłoszeniu przez klienta roszczenia do banku i powołaniu się przez niego na nieważność umowy, bank powinien być całkowicie bierny, czy też powinien podjąć szczególne kroki mające na celu upewnienie się, że konsument jest świadomy skutków nieważności umowy kredytu.