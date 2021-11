Historyczny rekord. Akcja kredytowa przekroczyła 8,63 mld zł

prawda 2 45 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Proszę nie patrzyć na ludzie jedną miarą. Zarabiam z żoną razem miesięcznie 15 tys. netto, nie mam jeszcze dzieci i mam kredyt w kwocie 500 tys. około. Czy mnie nie stać na jego spłatę nawet, gdy RRSO wyniesie 5-6% przy inflacji 10-15%? Bo nie powiedziałbym, gdy teraz płace ratę 2,7k a nawet po tych zmianach miejmy abstrakcje, że wyniesie ta rata 5k. Czy będę płakać w poduszkę i sprzedawać na szybko mieszkanie? Dlatego jak czytam te komentarze wszystkie to widzę jeden zasadniczy błąd - ludzie patrzą na wszystkich jedną i najczęściej swoją miarą. Myślą, że ludzie zarabiają po 3-4k i biorą te kredyty na takie kwoty. Ok, jest taka grupa pewnie ludzi ale nie każdy jest osobą niemyślącą. I dużo osób sobie na pewno poradzi z rosnącymi kredytami. A nadal koszt odsetek będzie niższy niż koszt podatku inflacyjnego. Dlatego proszę nie przykładać jednej miary do wszystkich ludzi na kredytach. Ostatnia sprawa - kredyt zawsze da się nadpłacać i jego koszt drastycznie spada. Wiedza to prawdziwe złoto.