W mojej prywatnej opinii, jeśli inflacja będzie spadać szybko, można rozważyć decyzję o obniżce stóp procentowych w końcówce roku - powiedział członek RPP prof. Ireneusz Dąbrowski. - Na pewno nie będzie to decyzja pochopna. Kluczowe będą dane, które spłyną po wakacjach - dodał. Jego zdaniem bardziej prawdopodobne jest, że do obniżki dojdzie w listopadzie lub grudniu, niż że stanie się to przed wyborami w październiku.