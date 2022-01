Borsuk 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Serio...??? Teraz bedzie płacz jak u frankowiczow gdzie jest edukacja finansowa w tym kraju???? Może lepiej byloby czasem poczytać cos mądrego niż spędzać czas na fb albo oglądając glupawe seriale w tv u ludzi jednak brak ambicji brak myślenia lenistwo i tylko "dej wincej" "mi się należy" tylko czyim kosztem ??? Oczywiscie ludzi zaradnych przedsiębiorczych tym "glupim" którym się chce pracować a nie pasozytowac na innych ...no ale przecież się Państwo nami zaopiekuje o my biedni... A my owce pozniej pojdziemy do urn i zaglosujemy na kogo trzeba....szkoda gadać....