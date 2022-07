Minister finansów o wakacjach kredytowych: drobny impuls inflacyjny jest możliwy

KredytHipotet... 56 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

W umowach kredytowych hipotecznych powinny być dokładne zapisy o ile maksymalnie może wzrosnąć oprocentowanie kredytu, czyli zgodnie z rekomendacją KNF na dany dzień podpisania Umowy. Obecnie odsetki są podniesione dużo ponad tą rekomendację. Zmieńcie, to Ustawą, bo banki sobie z tego nic nie robią. To po co są te rekomendacje KNF? Zróbcie z tym porządek, klienci nie będą okradani powyżej swoich możliwości kredytowych. Przy takich ratach już by kredytu nie otrzymali.