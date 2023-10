"Niebezpieczne zjawisko". Prezes mBanku ostro o sprawie frankowiczów

Kredyty we frankach szwajcarskich to jeden z najbardziej gorących gospodarczych tematów. W Polsce ilość tego typu zobowiązań wynosi ok. 340 tys., wiele - ok. 130 tys. - jest jednak przedmiotem sporów sądowych. Kredyty hipoteczne ogółem posiada ok. 3 mln Polaków, więc te we frankach to ich istotna część.