Obniżenie kosztu kredytu w polskich bankach. Sprawdź, jak możesz to zrobić

Nadzieje na jeszcze niższy koszt kredytów

Wraz z początkiem roku prezes NBP Adam Glapiński poinformował podczas konferencji prasowej, że dopuszcza dalsze obniżenie stóp procentowych, co dało nadzieję na to, że koszty kredytowania w bankach obniżą się jeszcze bardziej. Podczas tego samego wystąpienia podkreślił on jednak, że ewentualna obniżka stóp będzie, rzecz jasna, zależna od zaistniałej w kraju sytuacji gospodarczej, bezpośrednio związanej z rozwojem pandemii COVID-19 w Polsce.

Dotychczas, pomiędzy 17 marca a 28 maja 2020 roku, RPP trzykrotnie podejmowała decyzję o obniżce głównych stóp procentowych. Pod koniec 2020 roku prezes NBP ocenił, że były to dobre posunięcia, a obecny poziom stóp pozostaje właściwy i najlepiej odpowiada aktualnej sytuacji.

Od niemal roku warunki kredytowania się poprawiają. Niższe stopy spowodowały spadek stawki WIBOR(R), która jest elementem składowym oprocentowania kredytów złotowych. W wyniku tego jako klient spłacający kredyt oprocentowany z wykorzystaniem zmiennej stopy procentowej możesz korzystać z taniego finansowania zewnętrznego, zarówno w przypadku kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych.

Możesz również podjąć pewne kroki pozwalające na jeszcze większe obniżenie kosztów całkowitych zobowiązania.

Negocjowanie z bankiem

Oferta kredytowa jest tylko pewną propozycją, z jakiej możesz skorzystać. Kiedy spotkasz się z doradcą bankowym, masz możliwość przystąpienia do negocjacji warunków umowy, którą zamierzasz podpisać. Realne szanse na obniżenie kosztów kredytowania mają przy tym klienci, którzy dysponują solidnymi argumentami, budującymi ich silną pozycję negocjacyjną. Jakie to czynniki? Można do nich zaliczyć:

· dobrą historię kredytowania w Biurze Informacji kredytowej (BIK);

· wysoką zdolność kredytową, opartą na wysokich dochodach miesięcznych, pozyskiwanych ze stabilnego źródła, np. z tytułu stałej umowy o pracę;

· posiadanie wysokiego wkładu własnego – więcej niż wymagane 10–20 proc.;

· dobrą i wieloletnią współpracę z danym bankiem;

· przedstawienie atrakcyjnej oferty konkurencyjnej instytucji bankowej.

Wykorzystanie takich argumentów w negocjacjach pozwoli ci wystarać się o atrakcyjniejsze warunki umowy, co może przełożyć się na możliwość uiszczenia niższej prowizji z tytułu przystąpienia do zobowiązania czy naliczania odsetek od kapitału kredytowego według niższej stawki procentowej. Powołaj się na ranking kredytów hipotecznych 2021 i wybierz oferty konkurencyjne, które pozwoliłyby ci ponad wszelką wątpliwość wykazać, że masz szansę na zaciągnięcie kredytu w innej instytucji, jeśli obecny bank nie będzie skłonny do negocjowania wysokości kosztów zobowiązania.

Refinansowanie i konsolidacja

Dwoma kolejnymi sposobami obniżenia kosztów kredytu gotówkowego czy kredytu hipotecznego zaciągniętego przez ciebie w polskim banku mogą być refinansowanie i konsolidacja. W obu przypadkach mówimy już o zaciągniętym zobowiązaniu, a nie takim, które dopiero masz zamiar pozyskać od danego banku.

Nad refinansowaniem zobowiązania, czyli przeniesieniem go do innego banku, powinieneś się zastanowić szczególnie wtedy, gdy posiadasz kredyt hipoteczny. To rozwiązanie, które powinno przynieść niebagatelne korzyści w postaci niższych całkowitych kosztów kredytowania. Zanim jednak podejmiesz ostateczną decyzję o przeniesieniu zobowiązania z dotychczasowego do nowego banku, dobrze rozejrzyj się na rynku bankowym, aby ocenić, czy nie ma innego kredytu o lepszych parametrach spłaty, a także aby sprawdzić, jakie koszty wiążą się z wcześniejszą, przedterminową całkowitą spłatą kredytu hipotecznego.

Alternatywą obniżającą koszty kredytu w polskim banku może być skonsolidowanie zobowiązań, które właśnie spłacasz. Jeśli na przykład masz zaciągnięty kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny, możesz je połączyć w jedno większe zainteresowanie, z mniejszą ratą. Uważaj jednak właśnie na tę cechę kredytu konsolidacyjnego, często akcentowaną w różnych ofertach, ponieważ niższa rata wcale nie musi oznaczać zaoferowania ci lepszych warunków spłaty. Może się za to wiązać po prostu z wydłużeniem okresu kredytowania, a co za tym idzie – ze wzrostem całkowitych kosztów zobowiązania. Czasem lepiej spłacać ratę w tej samej wysokości przy kredycie konsolidacyjnym i skorzystać z niższej prowizji lub oprocentowania kredytu konsolidacyjnego.

Zmiana warunków kredytowania w czasie spłaty zobowiązania

Nie tylko przed zaciągnięciem kredytu – gotówkowego czy hipotecznego – masz możliwość przystąpienia do negocjacji z bankiem. Możesz je także często wznowić w czasie spłaty zobowiązania. Opcja ta jest dostępna, jeśli zaciągnąłeś kredyt w okresie obowiązywania znacznie wyższych stóp procentowych, a obecne warunki zaciągania i spłaty są znacznie lepsze. Możesz spróbować wprowadzić pewne istotne dla ciebie zmiany warunków w dotychczasowej, obowiązującej umowie, w ramach zawarcia stosownego aneksu.

Jeśli na rynku zajdą zdecydowane zmiany, na przykład w następstwie obniżenia głównych stóp procentowych NBP, bank najczęściej będzie skłonny przystąpić nie tyle do negocjacji, ile do renegocjacji warunków kredytu hipotecznego. W rzeczywistości może się okazać, że spłacany kredyt jest niewspółmiernie drogi do zobowiązań udzielanych przez ten sam bank zupełnie nowym klientom.

Aby bank chciał z tobą rozmawiać, musisz wnioskować do niego o renegocjowanie warunków umowy, ale nie w każdym przypadku będzie to możliwe. Bank może wyrazić zgodę chociażby na zmianę wysokości oprocentowania zobowiązania, jeśli dotychczas nie spóźniałeś się z płatnością kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych, a wniosek o renegocjacje wyrazisz w odpowiedni sposób.

W ramach takich rozmów możesz renegocjować wysokość oprocentowania i innych opłat, na przykład tych związanych z korzystaniem w parze z kredytem z innych produktów bankowych. Być może dzięki renegocjacji całkowite koszty kredytowania spadną, przez co zobowiązanie stanie się dla ciebie po prostu tańsze. Zawsze warto podjąć próbę renegocjowania warunków kredytu, ponieważ możesz dzięki temu zaoszczędzić i odciążyć swój domowy budżet. Nic nie tracisz na rozmowach, ponieważ nie będą one skutkować pogorszeniem stosunków na linii klient-bank. Nawet z pozoru nieznaczna obniżka różnego rodzaju opłat związanych m.in. z długoterminowym kredytem hipotecznym może sprawić, że znacząco zmniejszy się całkowity koszt spłacanego zobowiązania.

