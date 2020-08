Oprocentowanie depozytów będzie systematycznie maleć. Marże kredytów też pod presją

Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła w tym roku stopy procentowe: w połowie marca (o 50 pkt baz.) i kwietnia (50 pkt baz.) oraz pod koniec maja (40 pkt baz.). Obecnie stawka referencyjna wynosi zaledwie 0,1 proc. Oprocentowanie lokat jest co najwyżej symboliczne i nic nie wskazuje, by to się miało w najbliższym czasie zmienić.