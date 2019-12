Polacy nowy rok zaczynają z ogromnymi długami

Kredyt hipoteczny to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych produktów bankowych. O tym, że popyt na to zobowiązanie nie słabnie, świadczą ciągłe wzrosty. Według danych AMRON SARFIN w III kwartale 2019 roku wartość zaciągniętego kredytu hipotecznego była najwyższa od 43 poprzednich kwartałów.

Chociaż popyt na kredyty hipoteczne nie maleje, to nie wiadomo co przyniosą kolejne lata i co czeka kredytobiorców. Wiele czynników może realnie wpłynąć na zmianę comiesięcznych rat kredytu. W październiku 2019 roku przez Związek Banków Polskich zostało przeprowadzone badanie, z którego wynika, że świadomość aż 32% osób co do wzrostu stóp procentowych jest niska lub bardzo niska. W związku z tym warto stale edukować Polaków w zakresie finansów, ale także uświadamiać o możliwym wzroście rat kredytu, który może być spowodowany wzrostem stóp procentowych.