Polska po koronawirusie. Chcemy oszczędzać, jeździć autami i korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej

Jeszcze bardziej zmieni się podejście Polaków do ochrony zdrowia - z prywatnej opieki medycznej chce korzystać 60 proc. osób. To o 13 proc. więcej niż przed wybuchem pandemii. Co ciekawe, największy odsetek tych, którzy zamierzają się leczyć prywatnie, choć wcześniej tego nie robili, stanowią osoby młode. Ponad 16 proc. z nich chce zaufać niezależnym od państwa firmom medycznym.

"Nowa normalność" czy "nowy egoizm"?

- Większą wartość będzie miało to, co prywatne i własne niż to, co wspólne. Własny samochód lub prywatna opieka medyczna daje iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa i kontroli. Skoro można z dnia na dzień wyłączyć lub ograniczyć to, co wspólne i to, co wspólne nie działa tak, jak byśmy chcieli, wtedy nawet namiastka kontroli daje nam poczucie bezpieczeństwa. Być może "nowa normalność" to będzie też "nowy egoizm” - komentuje Łukasz Pawłowski.