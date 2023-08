Rzecznik PiS: dzięki rządowi państwo kontroluje większość sektora bankowego. "To gwarancja"

SOTER 25 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Przestań pan bredzić panie Bochenek. Chcecie by wszystko jak za PRL było pod kontrolą państwa byście lepiej mogli okradać i to państwo i Polaków i by nikt poza wami nie miał wglądu w to co robicie i gdzie wyprowadzacie pieniądze - tak jak już jest w Orlenie i w tych bankach nad którymi przejęliście kontrolę nazywając to repolonizacją. Tymczasem ani one ani Orlen nie przynosi korzyści Polakom tylko wam członkom jedynej słusznej partii. Więc zachowaj pan te swoje wywody dla waszego elektoratu - może oni to kupią chociaż podejrzewam, że już nie wszyscy.