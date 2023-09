Starają się o rządowy kredyt na mieszkanie. Mogą stracić tysiące złotych

RaV 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja właśnie staram się o kredyt hipoteczny (ale nie o 2%). Od złożenia kompletu dokumentów w PKO BP minęło już ponad 30 dni. Nikt w banku nie chce zadeklarować kiedy będzie decyzja. Uzasadniają to "zasypaniem wnioskami". Czy to zgodne z ustawą? Nie. Czy mogę coś poradzić? Nie. Konsultanci mówią wprost, że jak napisze reklamację to ją rozpatrzą i dostanę "jedyną słuszną decyzję" czyli odmowę. Panie Prezesie: Jak żyć?