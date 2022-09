UOKiK postawił trzem bankom zarzuty ws. wakacji kredytowych

Od 29 lipca konsumenci mogą składać wnioski o skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych . Z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) wynika, że do 30 sierpnia wakacjami kredytowymi zostało objętych 876 tys. kredytów o wartości 228 mld zł i skorzystało z nich 44 proc. uprawnionych.

Wakacje kredytowe. 900 skarg na banki do UOKiK

Do UOKiK trafiło ok. 900 skarg, w tym wskazujących, że banki mogą utrudniać konsumentom skorzystanie z wakacji kredytowych lub zniechęcać ich do tego.