Blisko 150 tys. seniorów zrezygnowało z emerytury. Oto przyczyna

Obecnie około 900 tys. seniorów, mimo osiągniętego wieku emerytalnego, pozostaje aktywnych na rynku pracy. Wśród rządzących trwają rozmowy na temat zachęcania tej grupy do dłuższego pozostawania w pracy, co mogłoby zwiększyć ich świadczenia .

W tej chwili "PIT-0" jest głównym motywatorem. Osoby będące w wieku emerytalnym mogą uniknąć płacenia podatku dochodowego od dochodów sięgających do 85 tys. złotych, jednak muszą zrezygnować z dodatkowych świadczeń rocznych.

Rośnie liczba seniorów rezygnujących z dodatków

Jak podał "Fakt", rosnąca liczba seniorów decyduje się na takie rozwiązanie – w 2022 roku skorzystało z niego 130 tys. osób, a w kolejnym roku liczba ta wzrosła do 144 tys . Mimo to, dla wielu osób ulga podatkowa nie jest wystarczającą zachętą, gdyż wymaga posiadania stosunkowo wysokiego dochodu.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że liczba pracujących seniorów stale rośnie. W 2018 roku nieco poniżej 750 tys. osób łączyło pracę zawodową z emeryturą. W ciągu sześciu lat ich liczba wzrosła do 900 tys., a najczęściej aktywność zawodową podjęły osoby w wieku 60-65 lat.

Krótszy tydzień pracy w Polsce?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, kierująca resortem pracy, sugeruje, że skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin może być dobrą motywacją, aby Polacy dłużej pozostali aktywni zawodowo.

- Chcemy wprowadzać zachęty, by dłużej dobrowolnie być aktywnym na rynku pracy. Jak zachęcać osoby starsze? Zmieniając rynek pracy, na przykład przymierzając się do skrócenia czasu pracy. Z wiekiem szybciej się męczymy, mamy krótszy czas efektywności. To niczyje lenistwo. Rynek pracy musi być bardziej elastyczny - stwierdziła minister.