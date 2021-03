Emerytura bez podatku. "Ta propozycja to sondowanie elektoratu"

Prawo i Sprawiedliwość na nowy pomysł dla emerytów. Chodzi o to, aby osoby, które dostają niskie świadczenie, czyli nie więcej niż2,500 zł, nie musiałyby płacić podatku. - Ta propozycja to z jednej strony sondowanie elektoratu, z drugiej strony może to być budowanie poparcia na wypadek przedterminowych wyborów. Nieopodatkowana emerytura byłaby na pewno dobrym rozwiązaniem dla emerytów – mówił w programie "Money. To się liczy" ekspert Instytutu Emerytalnego Oskar Sobolewski. Przypomnijmy, że kilka lat temu podobny pomysł złożyło w Sejmie PSL. - To by oznaczało, że można procedować ten projekt już na najbliższym posiedzeniu. Z perspektywy emerytów rozwiązanie lepsze niż 13. I 14. Emerytura – dodał Sobolewski.