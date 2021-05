Emerytury stażowe blokowane przez prezes ZUS? Gertruda Uścińska odpowiada

W Polsce wprowadzone zostaną emerytury stażowe? Prezydent Andrzej Duda pomysł popiera, a "Solidarność" ma już nawet projekt. Zakłada on możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat składkowych w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn. Jak ocenia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, oznacza to dodatkowe miliardy złotych kosztów. - To wpływa na poziom emerytur i zmniejsza podaż pracy osób w wieku przedemerytalnym - mówiła w programie "Newsroom WP". Szef "S" Piotr Duda mówi, że to szefowa ZUS-u blokuje pomysł. Co na to sama zainteresowana? - Nie mam na to wpływu, nie jestem ustawodawcą ani ministrem. Kieruję ogromną instytucją publiczną, odpowiadającą za stosowanie prawa - skomentowała.