Emerytury stażowe. Rzecznik "Solidarności": Będzie niewielka, ale stawiamy na wybór

"Solidarność" domaga się wprowadzenia emerytur stażowych, składa projekt w Sejmie. Na ile mogą liczyć tacy emeryci? - Emerytura stażowa będzie bardzo niska, jeżeli będzie składała się tylko z minimalnych wynagrodzeń. Jednak nie może wynosić mniej niż minimalna emerytura, bowiem nasz projekt zakłada, że kapitał zgromadzony przez ubezpieczonego musi pozwalać na co najmniej wypłatę minimalnego świadczenia - powiedział w programie "Newsroom WP" Marek Lewandowski, NSZZ "Solidarność". - W Polsce też powinniśmy pracować jak najdłużej, emerytura wypłacana zbyt wcześnie nie będzie wysoką emeryturą, ale to, co my staramy się wprowadzić do polskiego systemu, to wybór. Z takiej emerytury możemy, ale nie musimy skorzystać. Przy przechodzeniu na emeryturę są dokładne wyliczenia, ile ona będzie wynosiła, a także o ile wzrośnie, jeśli zdecyduję się na dłuższą pracę. Każdy będzie miał wybór - dodał.