Koniec z absurdem w emeryturach. Prezes ZUS komentuje

Rada Ministrów przyjęła nowelizację, która rozwiązuje problem emerytur czerwcowych poprzez ustalanie emerytury w taki sposób jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Do tej pory przez brak waloryzacji kwartalnej świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe. - Postulowaliśmy tę zmianę od bardzo dawna, bo niby dlaczego trzeba przechodzić na emeryturę dopiero w lipcu, a nie w czerwcu? - mówiła w programie "Newsroom WP" prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. - To jest wyjście z sytuacji, która i tak trwała już za długo - dodała. Wieść gminna niesie, że nawet Jarosław Kaczyński był przestrzegany przed przechodzeniem na emeryturę w czerwcu. - Wydaje mi się, że wszystkim przekazywaliśmy taką informację - skomentowała Uścińska. Czy nie obawia się, że teraz ludzie, którzy przechodzili dawniej na emeryturę w czerwcu przyjdą po wyrównanie? - Mamy z tym do czynienia w wielu wypadkach - stwierdziła.