Listy od ZUS już w drodze. Zakład wysłał je do 12 mln Polaków, 7 mln wciąż czeka

12 mln listów wysłanych, kolejne 7 mln listów jeszcze do wysłania. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych połowa Polaków powinna już niebawem otrzymać list z ZUS. - Z pewnością skończymy wysyłkę listów przed czasem - zapewnia money.pl Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Zakładu.

Dla wielu będzie to prawdziwy "list prawdy". W środku znajdą informację na temat zgromadzonych składek oraz - co najważniejsze - przewidywanej przyszłej emeryturze. List z ZUS będzie również dobrą wskazówką, ile udało się zebrać w Otwartych Funduszach Emerytalnych (o ile oczywiście z nich korzystamy).

List otrzyma każdy, kto kiedykolwiek opłacił składkę ubezpieczenia społecznego. Wystarczy jedna, nawet warta kilka złotych. Pisemne rozliczenie od krajowego ubezpieczyciela dostaną nawet ci, którzy pracowali zaledwie przez kilka dni. Co ważne, list będzie przedstawiał stan konta emerytalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego w ZUS (bo tak nazywa się oficjalnie list) odwzorowuje w całości stan naszych finansów na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku listu lepiej nie wyrzucać. A wszystko przez planowaną reformę Otwartych Funduszy Emerytalnych. Warto za to dokument uważnie przestudiować. Tym bardziej, że można wyłapać np. nieuczciwego pracodawcę.

Trzy strony ważnych informacji

Jak wygląda list? To w sumie trzy strony informacji podzielonych na kilka sekcji. Zawartość wszystkich sekcji jest wyjaśniona przez ZUS. Obok głównych informacji pojawiają się tłumaczenia trudnych słów, jest również o tym, co dają ubezpieczenia społeczne.

W dokumencie już na samym początku dowiemy się, jakie składki odprowadzaliśmy w ubiegłym roku, ile ich w sumie zebraliśmy i kiedy były opłacone. Te informacje znajdziemy w sekcji "Twoje konto", czyli w pierwszej części listu.

Tutaj również mogą pojawić się dane o zwaloryzowanym kapitale początkowym - dotyczy wyłącznie osób, które pracowały przed 1999 rokiem i opłacały wtedy składki na ubezpieczenie. Nie istniały wtedy indywidualne konta oszczędnościowe. ZUS wylicza więc sumę pieniędzy zgromadzonych w tamtych latach na wniosek przyszłego emeryta.

Listy od ZUS już w drodze. Zakład rozpoczął informowanie o prognozie emerytur

Informacja o środkach na koncie pojawi się w tym miejscu pod warunkiem, że tzw. kapitał początkowy został już ustalony. Brakuje tej kwoty na piśmie? Ubezpieczony musi wybrać się do jednej z placówek ZUS-u, wypełnić i złożyć odpowiedni formularz. Jeżeli jednak ktoś nie pracował przed 1999 rokiem, to kapitału początkowego po prostu nie ma i mieć nie będzie. Nie trzeba wtedy niczego ustalać.

W drugim podpunkcie znajdziemy dane o sumie zgromadzonych składek m.in. z Otwartych Funduszy Emerytalnych. To informacje zawarte w rubryce "Twoje subkonto".

Czym właściwie jest to subkonto? To specjalnie wydzielony fragment konta w ZUS. Mają je osoby urodzone po 1969, które należały przed laty do Otwartego Funduszu Emerytalnego. To tutaj trafiły pieniądze po reformie OFE, którą przeprowadził rząd Donalda Tuska i minister finansów Jan Vincent Rostowski. Było to dokładnie 51 proc. pieniędzy przekazanych z konta w funduszu emerytalnym.

Zmiany w OFE z nowym podatkiem w tle

Obecnie nie trzeba być członkiem OFE, by posiadać subkonto w ZUS. Członkostwo w OFE jest już nieobowiązkowe, więc jeżeli zaczynając pracę nie wybierzemy żadnego funduszu emerytalnego, to część składki będzie i tak zapisywana na subkoncie.

Po co warto zapamiętać tę informację? Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu, podobnie jak środki zgromadzone w OFE. To wyjątkowa sytuacja. Pieniędzy z głównego konta w ZUS odziedziczyć nie można. Środki z subkonta już tak.

Skoro już o OFE mowa, to w liście znajdziemy bardzo kluczową informację. Rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje całkowicie zlikwidować Otwarte Fundusze Emerytalne. Blisko 160 mld zł prawie 16 mln Polaków w ramach funduszy emerytalnych trafi do ZUS lub na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Według założeń rządu, drugie z rozwiązań ma wybrać około 80 proc. klientów OFE.

W trzecim punkcie pojawia się informacja o sumie pieniędzy z konta i subkonta. To zatem pozycja numer jeden powiększona o numer dwa. Takie dane można znaleźć w rubryce o nazwie "Suma na twoim koncie i subkoncie".

Można sprawdzić pracodawcę

Czwarty punkt listu umożliwia zweryfikowanie, czy pracodawca rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. "Składki należne i składki wpłacone" pozwalają sprawdzić, ile pieniędzy do ZUS powinien przekazać pracodawca, a ile rzeczywiście wpłacił. Kwoty powinny się zgadzać.

Jeżeli do terminów płatności albo wysokości składek mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto rzecz z ZUS-em wyjaśnić. W tym celu można wybrać się do dowolnego oddziału Zakładu. Choć ubezpieczyciel doradza, by w pierwszej kolejności kontaktować się z pracodawcą.

Tutaj również znajdziemy informacje, ile pieniędzy w sumie mamy w Otwartym Funduszu Emerytalnym. To pozwoli na poważnie myśleć o reformie rządu Mateusza Morawieckiego.

Punkt piąty listu to gwóźdź programu. To prognozowana emerytura. I tutaj warto na dłużej się zatrzymać.

Jak wygląda prognoza emerytalna?

W dokumentach znajdziemy dwie kwoty. ZUS wylicza po prostu dwa warianty: wysokość świadczenia na ostatni dzień minionego roku - czyli dla sytuacji, gdyby ktoś po prostu przestał pracować, i sumę wyliczoną na moment osiągnięcia wieku emerytalnego. Osoby ponad wiek emerytalny mają nieco inną prognozę: one zobaczą ewentualną emeryturę po kolejnych 5 latach pracy.

Koniec OFE. Średnio po 10 tys. zł dostaniemy na konto. Minus podatek

Zasada jest tu dość prosta - wysokość zebranych składek dzieli się przez przewidywaną dalszą długość życia. Z reguły to około 18 lat, czyli 216-220 miesięcy. Warto jednak się na chwilę zatrzymać. Prognoza emerytury jest tylko prognozą. W ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat wiele może się na rynku pracy zmienić. ZUS nie uwzględnia na przykład możliwości zmiany pracy (i wynagrodzenia) lub rezygnacji w ogóle z pracy.

Co ważne - ZUS nie uwzględnia w wyliczeniach pieniędzy jeszcze leżących w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Biorąc pod uwagę, że ich los wciąż jest zagadką - to dobre rozwiązanie.

Na ostatniej stronie dokumentu można znaleźć już praktyczne informacje o tym, czym są ubezpieczenia społeczne i emerytalne i z jakich można skorzystać. To krótki elementarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Zachęcam każdego naszego klienta do przeczytania korespondencji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To bardzo ważne, by mieć świadomość stanu swoich finansów odkładanych na emerytalną przyszłość. Równie istotne jest zweryfikowanie, czy pracodawca odprowadza za nas rzetelnie składki. List z ZUS-u to nasza przyszłość, więc okażmy jej należytą troskę - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przepisami - wysyłka listów powinna zakończyć się do 31 sierpnia.

