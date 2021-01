Nasze dzieci będą żyły w biedniejszym kraju? Polska wyróżnia się w rankingu

PJN 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nikt nie pisze o imigracji - mamy doskonałe położenie - imigrują do nas głównie obywatele krajów spoza unii - możemy regulować tą imigrację preferując zawody i wiek. Brakuje tylko myślącej propaństwowo władzy i tolerancji - a jest szansa na powrót do Rzeczpospolitej wielokulturowej i to o podobnej mozaice kultur jak w całej historii - było by super !!! - tylko ta Polska głupota może w tym przeszkodzić.