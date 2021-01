Od listopada 2020 r. w Polsce jest ponad 6 mln emerytów w ZUS

emeryt 1 godz. temu zgłoś do moderacji 87 2 Odpowiedz

No ale milion z nich pracuje nadal, wnosząc kolejne opłaty do ZUS. A przy okazji, o ile od czasów Milera wzrosło zatrudnienie w administracji i różnych dziwnych służbach nieprodukcyjnych, WOTach, WIOsiach, kapelanach bankowych i innych ? Dwa razy, trzy? Mam wrażenie, że więcej. To odczepcie wy się od emerytów.