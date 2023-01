Polacy lepiej zadbają o emeryturę niż ZUS? "Wiele wskazuje na to, że tak nie będzie"

Gość. 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W Niemczech od dawna jest tak że jeżeli chcesz to płacisz pełne składki,a jeśli nie chcesz to nie płacisz pełnych składek. Obowiazkowo musisz płacić tylko podatek od dochodów. Ubezpieczenie zdrowotne też możesz (nawet musisz), wykupić sobie sam. I jakoś u nich to wszystko funkcjonuje. A składki emerytalne,jak chcesz to płacisz,jak nie to nie, twój problem na stare lata. Proste Nie?. A u nas characz co miesiąc trzeba płacić bo jak nie to ci jeszcze dowalą.