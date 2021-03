Polacy nie myślą o emeryturze. Prawie połowa nie oszczędza

Badanie przeprowadzono w 10 krajach Europy, oprócz Polski m.in. we Francji, Niemczech i Hiszpanii.

Okazało się, że wśród Europejczyków jesteśmy największymi pesymistami. Przeciętny Polak uważa, że będzie żył 77 lat. Średnia w badanych krajach to nieco ponad 82 lata.

Optymistami są za to ci, którzy zdecydowali się na to, by oszczędzać na emeryturę. Ponad połowa badanych uważa, że zgromadzone środki zapewnią im spokojny byt gdyby żyli dłużej, niż zakładają.