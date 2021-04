Reforma OFE bez zgody Solidarnej Polski. Wiceminister: "to przedrzeźnianie się"

- Na szczęście byłam z tego tematu wczoraj wyłączona - tak o odkładanej reformie OFE mówi wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Według doniesień medialnych zmiany w systemie emerytalnym blokuje Solidarna Polska. Zaproszona do programu "Money. To się liczy" odniosła się do braku jedności w Zjednoczonej Prawicy. - Poznałam kilka sylwetek polityków Solidarnej Polski i mam wrażenie, że to element politycznego przedrzeźniania się - powiedziała Semeniuk. I dodała, że "to już nie pierwszy raz, gdy politycy tej partii koalicyjnej nie popierają pewnych rozwiązań". - Odpowiem brutalnie, ale to w interesie mniejszych koalicjantów jest to, żeby Zjednoczona Prawica funkcjonowała - spuentowała wiceminister rozwoju.