Zmiany w emeryturach. Mniejsza składka na subkonta, ale dziedziczenie zachowane

Subkonta powstały w 2011 r., przekierowano na nie część składek, które wcześniej szły do OFE. Ale - jak zaznacza gazeta - 400 mld zł nie wzięło się wyłącznie ze składek. I dodaje: w 2014 r. na subkontach zapisano równowartość umorzonych obligacji, które wcześniej były w OFE - 153 mld zł.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już zmiany w systemie emerytalnym. - 100 proc. z OFE przekazujemy na prywatne konta uczestników - zadeklarował. Możliwości są dwie: pieniądze pójdą albo na indywidualne konto, albo do ZUS.

Z informacji "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że po zmianach wpłata na sukonto zostanie ograniczona do tego, co dotąd wpłynęło do ZUS bez względu na wybór ubezpieczonego, a więc 4,38 proc. podstawy wymiaru składki; 2,92 proc. podstawy ma iść na podstawowe konto w ZUS. Środki zgromadzone na subkoncie mają być dziedziczone.