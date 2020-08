Budżet z mniejszymi wpływami z dywidend. Z planu wykreślono miliard złotych

W przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej deficyt przekroczy 109 mld zł. To największa dziura budżetowa w XXI wieku. Powiększyła się m.in. za sprawą mniejszych wpływów ze spółek Skarbu Państwa.

W 2019 roku największe spółki giełdowe z udziałem państwa wypłaciły akcjonariuszom w sumie około 9 mld zł . Z tego spora część trafiła do budżetu. W tym roku wpływy z dywidend będą bardzo małe.

Zgodnie z nowelizacja, obniżono planowane wpływy z tytułu dywidend do niecały 500 mln zł. To jedynie jedna trzecia pierwotnie planowanej kwoty. Miało to być prawie 1,5 mld zł.