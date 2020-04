CCC gotowe na wojny cenowe. Liczy na tarczę 3.0 i otwarcie sklepów w niedziele

Aby dostosować się do nowej sytuacji, CCC planuje zredukować koszty do minimum. Obniżenie wymiaru czasu pracy , wprowadzenie postojowego w czasie zamrożenia gospodarki i inne zmiany dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń pozwolą zaoszczędzić 100 mln zł do końca 2020 roku.

Kolejne oszczędności ma przynieść renegocjacja wszystkich umów najmu , a także zamknięcie niektórych sklepów. Producent obuwia ma nadzieję, że koszty funkcjonowania sklepów po otwarciu galerii będą znacząco niższe. Firma planuje też oszczędności w IT, administracji, marketingu i logistyce, które szacowane są na 50-60 mln zł do końca 2020 roku.

- Jeżeli coś poszło dobrze, to oceniamy to dobrze. To jest ocena tarczy, którą mamy do tej pory. Liczymy na więcej – powiedział Czyczerski.