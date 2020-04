Famur szacuje straty w sprzedaży. Zapowiedział zwolnienia grupowe

Przykładowo, na początku kwietnia jeden z głównych kontrahentów Famuru, którego udział w sprzedaży to około 22 proc., ogłosił wystąpienie w swojej spółce stanu siły wyższej. Władze Famuru przyznają, że zwróciły się do kontrahenta o wskazanie, czy może wpływać to na wzajemne zobowiązania kontraktowe, a jeśli tak, to w jaki sposób i na jakiej podstawie.