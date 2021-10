Giełdowi deweloperzy się cieszą. Lepsze wyniki niż przed rokiem

Wyborca PiS 19 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Silna gospodarka to odzwierciedlenie polityki naszego rządu. Polacy mają teraz więcej pieniędzy w portfelach i to logiczne, że więcej wydają. Szereg programów społecznych również usprawnił nasz kraj. Polskie rodziny dostają 500 plus, wyprawkę szkolną, a ostatnio były także bony turystyczne. Spójrzmy też na emerytów że są docenieni - mowa tu o tszynastej i czternastej emeryturze . Nasze państwo jest silne gospodarczo i stabilne finansowo , co przekłada się na zazdrość naszych sąsiadów z zachodu.