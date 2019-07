InPost: 52% kupujących najczęściej wybiera Paczkomaty jako formę dostawy

Usługi kurierskie InPost także zyskały na popularności - zanotowały przyrost wskazań o 5 pkt proc. w stosunku do 2018 roku i utrzymały ubiegłoroczne trzecie miejsce wśród najchętniej wybieranych firm kurierskich w Polsce. Dowodzi to wysokiej konkurencyjności oferowanych przez InPost usług na rozbudowanym rynku kurierskim w Polsce, podano.

"Z roku na rok wzrasta liczba osób wybierających zakupy przez internet. To dla nas świetna wiadomość - motorem napędowym dla InPost jest szukanie i dostarczanie klientom innowacyjnych rozwiązań, które spełnią ich oczekiwania. Paczkomaty świetnie wpisują się w takie potrzeby kupujących jak wygoda oraz całodobowa dostępność usługi. Klienci dokonujący zakupów online cenią dziś czas i niezależność - w związku ze zmianą godzin aktywności zawodowej spada znaczenie usługi kuriera jako czynnika zachęcającego do kupowania. Rośnie odsetek osób - aż o 11 pkt proc. z roku na rok - które kupują w sieci zakupy spożywcze. Zmiana tych nawyków konsumenckich to efekt połączenia dwóch czynników: wygody Polaków i zakazu handlu w niedziele . Odpowiedzią na ten trend są 'Lodówkomaty' - wierzymy, że mają one ogromny potencjał i są kierunkiem dalszego rozwoju oferty e-sklepów. Idąc za oczekiwaniami i codziennymi potrzebami klienta e-commerce, InPost wspólnie z Planet Cash uruchomił BankoPaczkomaty. Nasze maszyny wpisują się w nurt automatyzacji usług finansowych, bankowych oraz sprzedażowych" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.