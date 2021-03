Kanał Sueski już prawie odblokowany. Reakcję widać na giełdach

Duży wpływ na spadek cen "czarnego złota” mają informacje napływające z Egiptu. Dzisiaj nad ranem pojawiły się doniesienia o tym, że 400-metrowy kontenerowiec Ever Given, który od minionego wtorku blokował Kanał Sueski, został w końcu uwolniony z mielizny i ustawiony w prostej linii wzdłuż kanału. W akcji brało udział 14 holowników.

Po tym, jak Ever Given osiadł na mieliźnie, blokując drogę m. in. kilkudziesięciu tankowcom, ceny ropy na giełdach paliw zaczęły rosnąć. Po pozytywnych informacjach, jakie napływają w poniedziałek, widać spadek notowań. Na giełdzie paliw w USA cena ropy spada o 2 proc. do ok. 60 dolarów za baryłkę.