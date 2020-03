Koronawirus obniży globalny wzrost PKB do 0,8 proc. Zbliżamy się do dna

Wskazują, że od stycznia skutki epidemii koronawirusa Covid-19 rozwinęły się w trzech fazach. Najpierw był szok podażowy w centrum, którego były Chiny. On wywołał fale sejsmiczne w światowym handlu i zakłócił łańcuch dostaw. Doszło do rozprzestrzenienie się go na rynki finansowe, gdy inwestorzy zdali sobie sprawę z nieuniknionej recesji.