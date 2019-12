Koszyk zakupowy ASM SFA. Ceny w listopadzie niższe dzięki promocjom

To teoria. Praktyka pokazuje, że zakupy nie muszą być droższe z miesiąca na miesiąc. Średnia wartość wzorcowego koszyka zakupowego badanego przez ASM Sales Force Agency (ASM SFA) spadła do 228,1 zł w listopadzie z 231,42 zł w październiku.

Od lipca badanie rozszerzono o kanały sprzedaży online, tzw. e-grocery, tj. frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl oraz szybkikoszyk.pl i tzw. hybrydy (a więc sieci prowadzące sprzedaż stacjonarną i internetową), czyli Auchan vs. Auchan Direct, E.Leclerc vs. E.Leclerc online, Carrefour vs. E-Carrefour oraz Tesco vs. Tesco e-zakupy.