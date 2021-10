Król paczkomatów chce zainwestować w telemedycynę. Wykłada 20 mln dolarów

To polska firma opracowująca zaawansowane systemy dla kardiologii. Tworzy algorytmy, oprogramowanie i urządzenia, a następnie wdraża je do produkcji. To pozwala jej świadczyć usługi telemedyczne z zakresu m.in. diagnostyki arytmii oraz nadzoru procesu telerehabilitacji kardiologicznej tysiącom pacjentów na świecie.