Najbogatsi Amerykanie nie muszą sprzedawać swoich akcji. Miliardy pozyskują w inny sposób

Fed to organizacja prywatna, z bardzo dobranymi "obywatelami". To organizacja ta decyduje ile państw będzie zależnych od MFW, kto jest dobry a kto zły. Gdzie wywołać wojnę, a gdzie doprowadzić do demokratycznego przewrotu. A Musk, Musk to sprawnie adaptuje do swoich potrzeb. Potrafi, ot co!